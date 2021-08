Joinville-le-Pont Joinville le pont Joinville-le-Pont, Val-de-Marne Cérémonie du 77ème Anniversaire de la Libération de Joinville Joinville le pont Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

Le Maire et le Conseil municipal vous invitent à participer à la commémoration du **77ème anniversaire de la Libération de Joinville-le-Pont, dimanche 5 septembre à 10h30.** **Déroulé de la cérémonie :** * Dépôt de gerbes aux plaques sur le Pont de Joinville * Cérémonie au Cimetière * Cérémonie à l’Espace Horloge de l’Hôtel de Ville Port du masque obligatoire.

Entrée libre

