Cérémonie du 60e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie Escoublac 44500 La baule, 19 mars 2022, La baule. Cérémonie du 60e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie

Escoublac 44500 La baule, le samedi 19 mars à 16:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T16:00:00 2022-03-19T18:00:00

