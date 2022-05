Cérémonie du 21 Juillet Vassieux-en-Vercors Catégories d’évènement: Drôme

Vassieux-en-Vercors

Cérémonie du 21 Juillet, 21 juillet 2022, Vassieux-en-Vercors. Cérémonie du 21 Juillet Vassieux-en-Vercors

2022-07-21 – 2022-07-21

Vassieux-en-Vercors 26420 Office religieux : 9h30. Cérémonie au Martyrologe : 10h30. Cérémonie à la Nécropole de la Résistance: 11h20. +33 4 75 48 28 11 Vassieux-en-Vercors

dernière mise à jour : 2020-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Vassieux-en-Vercors Autres Lieu Vassieux-en-Vercors Adresse Ville Vassieux-en-Vercors lieuville Vassieux-en-Vercors Departement Drôme

Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vassieux-en-vercors/

Cérémonie du 21 Juillet 2022-07-21 was last modified: by Cérémonie du 21 Juillet Vassieux-en-Vercors 21 juillet 2022

Vassieux-en-Vercors Drôme