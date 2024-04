Cérémonie du 11 Novembre Saint-Christophe-sur-le-Nais, lundi 11 novembre 2024.

Cérémonie du 11 Novembre Saint-Christophe-sur-le-Nais Indre-et-Loire

Participation des sapeurs-pompiers, de l’ensemble musical de l’Escotais, Dême, Choisille, du corps enseignant et des élèves, des associations, de la population.

La première guerre mondiale 14-18, appelée la Grande Guerre, est due à un conflit militaire des grandes puissances européennes qui s’étendra sur plusieurs continents. En 1914, l’Europe entre en guerre : la triple alliance (Autriche, Allemagne, Italie) s’oppose à la triple entente (France, Royaume-Uni, Russie). Le 11 novembre 1918, à 5 h 15 dans la clairière de Rethondes à Compiègne, la France et l’Allemagne signent l’Armistice qui met fin aux hostilités de la Première Guerre mondiale. Le 11 Novembre est une journée de commémoration de la victoire de la Paix et d’hommage national à tous les morts pour la France.

Déroulement de la cérémonie de commémoration organisée par la commune avec, à ses côtés, les anciens combattants :

• Rassemblement devant la mairie à 9h

• Défilé jusqu’au monument a .

Début : 2024-11-11 09:00:00

fin : 2024-11-11 10:30:00

Saint-Christophe-sur-le-Nais 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@mairie-saintchristophesurlenais.fr

