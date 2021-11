Cérémonie du 11 novembre Dinard, 11 novembre 2021, Dinard.

Cérémonie du 11 novembre Dinard

2021-11-11 09:45:00 – 2021-11-11

Dinard 35800

Ce jeudi 11 Novembre 2021 sera commémoré l’Armistice de la Grande Guerre : un hommage sera rendu à tous les morts pour la France sur la place du Général de Gaulle.

09 H 45 : Cimetière principal de DINARD

Rassemblement des porte-drapeaux et des associations Patriotiques et dépôt de gerbes sur les trois carrés du Souvenir.

10 H 30 : En l’Eglise Notre-Dame de DINARD

Messe du Souvenir

11 H 30 : Au Monument aux Morts – Place du Général de Gaulle

Cérémonie de recueillement

12 H 00 : Défilé en direction de la Villa Eugénie accompagné par l’école de musique Maurice RAVEL.

La cérémonie se déroulera dans le strict respect des mesures sanitaires (distanciation physique et port du masque).

Pour l’occasion, les bâtiments de la commune seront pavoisés aux couleurs nationales.

Afin de manifester leur participation à cette journée nationale, le Président de la République demande aux Françaises et aux Français qui le souhaitent de pavoiser leur balcon aux couleurs nationales.

Participants :

– les drapeaux des Associations Patriotiques,

– Monsieur le Maire de DINARD,

– Autorités civiles et militaires,

– la préparation Militaire Marine,

– les adjoints au Maire et les conseillers municipaux de DINARD,

– les représentants des Associations et Groupements Patriotiques,

– Un détachement de la Société Nationale de Sauvetage en Mer,

– le corps des Sapeurs- Pompiers de DINARD avec deux véhicules dont la grande échelle

Jeudi 11 novembre 2021 – à partir de 9h45 – Centre-ville de Dinard

Dinard

dernière mise à jour : 2021-10-29 par