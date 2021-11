Libourne Cours Tourny Gironde, Libourne Cérémonie du 11 novembre Cours Tourny Libourne Catégories d’évènement: Gironde

**Programme** ————- **10h00 Eglise Saint Jean-Baptiste** : messe. **11h15 Cours Tourny** : rassemblement des autorités civiles et militaires, sociétés et groupements d’anciens combattants. **11h30 Cours Tourny :** cérémonie au Monument aux Morts. **12h00 Vin d’honneur** dans la salle de l’association « La Bienvenue ». Seules les gerbes déposées par les autorités et le représentant du Comité d’entente des Associations d’anciens combattants sont admises en application de l’arrêté du Maire de Libourne. Toute personne ou organisme autres que précités souhaitant déposer une gerbe pourra s’exécuter à l’issue de la cérémonie. **Les monuments et édifices publics seront pavoisés aux couleurs nationales toute la journée** Une cérémonie aura lieu le jeudi 11 novembre 2021 au Monument aux Morts pour la commémoration de l’Armistice de 1918. Cours Tourny Cours Tourny 33500 – Libourne Libourne L’Épinette Gironde

