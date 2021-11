Bègles Bègles Bègles, Gironde Cérémonie du 11 novembre 1918 Bègles Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

Cérémonie du 11 novembre 1918 Bègles, 11 novembre 2021, Bègles. Cérémonie du 11 novembre 1918

Bègles, le jeudi 11 novembre à 10:30

Le Conseil municipal & La Section de Bègles de l’Union Française des Anciens Combattants et Victimes de Guerres Vous prient de bien vouloir assister à la cérémonie organisée à l’occasion du 103ème anniversaire de l’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 Jeudi 11 novembre 2021 10 h 30 – Rassemblement place du Général de Gaulle 10 h 45 – Cérémonie au Cimetière (le cortège débutera par le Monument aux Déportés et Fusillés) 11 h 30 – Vin d’honneur à l’Hôtel de Ville Le Conseil municipal & La Section de Bègles de l’Union Française des Anciens Combattants et Victimes de Guerres Bègles 33130 Begles Bègles Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-11T10:30:00 2021-11-11T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Bègles Adresse 33130 Begles Ville Bègles lieuville Bègles Bègles