Cérémonie du 08 juin 1944 Manifestation autour de l'aviation, la différence et le transfert de mémoire Manoir du Petit Magny Saint-Vigor-le-Grand, samedi 8 juin 2024.

En s’appuyant sur le lieu historique que représente le Manoir du Petit Magny (quartier général et lieu de villégiature des pilotes affectés à l’aérodrome B8), cette manifestation mettra à l’honneur les aviateurs qui ont servi durant le débarquement du 06 juin 1944.

Une commémoration aura lieu à partir de 10h00, qui mettra à l’honneur notamment les nationalités ayant participé au Débarquement.

Cette commémoration se déclinant en 3 axes:

1) Le transfert de la mémoire: des anciens combattants transmettront un flambeau à des écoliers de Saint Vigor le Grand et du Congo Brazzaville (plus de 200 enfants) symbolisant le transfert de mémoire. Des témoignages, des chants seront également repris par les enfants.

2) La différence: Mettre en lumière des nations trop souvent « oubliées » –> Nouvelle Zélande, Belqigue, Pologne, Afrique du Sud..

3) L’aviation: honorer les aviateurs et les unités qui ont séjourné sur le terrain d’aviation ALG B8 durant la bataille de Normandie

A cette occasion, tout au long de la journée, un camp militaire reconstitué sera présente sur le site, la société VMARS aura l’honneur de présenter et expliquer les différents modes de communication en tant de guerre (tels que l’AM analogique, la FM analogique et le code Morse, par les radioamateurs).

Un avion d’époque survolera la zone pour un spectacle aérien.

Une belle surprise aérienne viendra émerveiller les yeux des petits et des grands.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 09:00:00

fin : 2024-06-09 18:00:00

Manoir du Petit Magny 101 chemin de Magny

Saint-Vigor-le-Grand 14400 Calvados Normandie commune@saintvigorlegrand.fr

