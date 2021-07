Cérémonie druidique du Digor – Journées de La Bretagne à Guerlédan, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, .

Cérémonie druidique du Digor – Journées de La Bretagne à Guerlédan 2021-07-16 – 2021-07-18

Côtes d’Armor Guerlédan

La Gorsedd, Fraternité des Druides Bardes et Ovares de Bretagne vous convie à sa cérémonie publique.

Au programme :

– Vendredi : présence de la Gorsedd sur le marché estival de Guerlédan Mûr-de-Bretagne. Concert au marché, musique bretonne, MUR’ZICOS (danses de Bretagne).

– Samedi : deux conférences sur Ernest Le BARZIC par Thierry CHATEL à la salle des fêtes : à 14h00 en breton et à 15h00 en français. A 20h30, concert de harpe par Tristan LE GOVIC à l’église. Gratuit.

– Dimanche : cérémonie au cercle de pierre près de la chapelle Sainte Suzanne (11h30 défilé de la Mairie vers la chapelle), vers 12h30, inauguration d’un « totem » précisant la fonction du cercle et parlant d’Ernest LE BARZIC. Chants en breton, harpe, biniou-bombarde ponctueront cette cérémonie. Présence de Gilles SERVAT, druide de la Gorsedd. Ouvert à tous.

http://www.gorsedd.bzh/

