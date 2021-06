Cérémonie d’ouverture du Festival International de Cinéma de Marseille: Projection de « MANO A MANO » et concert de « Mademoiselle » Théâtre silvain, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Marseille.

Théâtre silvain, le lundi 19 juillet à 19:30

MANO A MANO de Priscilla Telmon et Mathieu Moon Saura avec Eric Cantona et Rodolphe Burger sera le film d’ouverture de cette 32ème édition du festival. Cette projection se tiendra au Théâtre Silvain le lundi 19 juillet à la nuit tombée. Celle-ci sera suivie d’un concert de Mademoiselle, le groupe de Rodolphe Burger, Sofiane Saidi et Mehdi Haddab. Nous vous y attendons nombreux. ENTRÉE LIBRE. Nous vous donnons rendez-vous ce mercredi 23 juin pour l’annonce de la programmation de la 32ème édition du FIDMarseille, Festival International de Cinéma. MANO A MANO Éric Cantona – Rodolphe Burger Un film de Priscilla Telmon et Mathieu Moon Saura Avec Julien Perraudeau et la présence de Rachida Brakni projection en présence d’Éric Cantona et Rodolphe Burger Duende sans arène, dans l’ombre de la chapelle du Méjan d’Arles, Mano a Mano n’est ni duel ni duo. Mais verbe haut et corps à corps avec les mots. La poésie vécue s’affirme à même les micros. Éric Cantona et Rodolphe Burger, pour la première fois, mêlent guitares et voix, vers et musiques, pour une parole donnée en partage. Les mains, les colosses et les cahiers noircis dansent, dans ce surcroît de souffle, d’amitié et d’envoûtement offert par la caméra de Mathieu Moon Saura et Priscilla Telmon. Ce 52 minutes est le miracle d’un rendez-vous inespéré et éphémère, lors de la clôture de la 23e édition du Printemps des Poètes, ayant Le Désir pour emblème. À l’heure où les salles étaient vides, et qu’il importait d’habiter autrement la scène et le silence. Sur des textes d’Éric Cantona, Olivier Cadiot, Mahmoud Darwhich et Missak Manouchian, mis en musique par Rodolphe Burger. Avec une reprise de Joy Division. Concert MADEMOISELLE Mademoiselle correspond très exactement à la définition d’un « Supergroupe » (en anglais all stars band) : les 3 membres qui le composent sont chacun soliste ou leader de différentes formations. Si Sofiane Saidi, Rodolphe Burger et Mehdi Haddab ont décidé de former ce nouveau trio, c’est parce que leur concert d’un soir, à la Dynamo de Pantin, à l’invitation de Banlieues Bleues, était comme situé à l’exacte intersection de leurs 3 cheminements musicaux, sur les rives historiques du blues et du raï. L’évidence était criante : pour ces trois là, qui bien sûr se connaissaient déjà, et avaient croisé le fer de nombreuses fois, il était grand temps de jouer en trio. Un album est prévu, un nom est trouvé, attention Mesdames et messieurs, Mademoiselle est bientôt de sortie. Production : Caramba Culture Live Coproduction : Banlieues Bleues – avec le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis dans le cadre de la résidence de Sofiane Saidi à La Dynamo en 2020/2021

Entrée libre dans la limite des places disponibles

♫♫♫

Théâtre silvain Chemin du pont de la fausse monnaie, corniche du président kennedy Marseille



