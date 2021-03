Vitrolles Médiathèque La Passerelle Vitrolles Cérémonie d’Ouverture de Vitrollywood, 12ème édition Médiathèque La Passerelle Vitrolles Catégorie d’évènement: Vitrolles

Nous ouvrons notre festival par la mise en place d’une cérémonie d’ouverture organisée au sein de la médiathèque La Passerelle à Vitrolles. Ce premier temps fort de l’action permet d’effectuer le tirage au sort des films à parodier par les jeunes durant la période estivale. Tous les films préselectionnés sont des oeuvres cinématographiques qui traitent du racisme, de l’antisémitisme ou d’autres formes de discriminations. Au-delà du tirage au sort, ce premier rendez-vous officiel réunissant nos différents partenaires (Centres sociaux, structures _Jeunesse_ et établissements scolaires) permet d’expliquer les règles de la compétition et le déroulement de nos stages d’initiation à la réalisation audiovisuelle. Enfin nous terminons cette présentation publique autour d’une collation conviviale qui scelle le lancement du festival et rappelle à tous qu’il s’agit d’une compétition amicale.

Entrée libre

Lancement de notre festival VITROLLYWOOD, Tous unis contre le racisme. Un tirage au sort est effectué pour sélectionner les 7 films qui seront parodiés cet été par nos jeunes cinéastes en herbe. Médiathèque La Passerelle Place de la liberté, 13127 Vitrolles Vitrolles

