Cérémonie d'investiture du Conseil Municipal des Jeunes Léognan

Léognan

Cérémonie d’investiture du Conseil Municipal des Jeunes Léognan, 11 septembre 2021, Léognan. Cérémonie d’investiture du Conseil Municipal des Jeunes 2021-09-11 – 2021-09-11 Mairie de Léognan 11 Cours Maréchal de Lattre de Tassigny

Léognan Gironde Qui sera le prochain petit Maire de Léognan ?

Venez assister à la cérémonie d’investiture entre l’ancien et le nouveau Conseil Municipal des Jeunes. Qui sera le prochain petit Maire de Léognan ?

Mairie de Léognan 11 Cours Maréchal de Lattre de Tassigny