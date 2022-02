Cérémonie d’installation de la nouvelle sous prefete de Rambouillet Monument aux morts Rambouillet Catégories d’évènement: Rambouillet

Yvelines

Cérémonie d’installation de la nouvelle sous prefete de Rambouillet Monument aux morts, 21 février 2022, Rambouillet. Cérémonie d’installation de la nouvelle sous prefete de Rambouillet

Monument aux morts, le lundi 21 février à 11:30 Cérémonie d’installation de la nouvelle sous prefete de Rambouillet Monument aux morts Place André Thome et Jacqueline Thome-Patenotre Rambouillet Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-21T11:30:00 2022-02-21T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rambouillet, Yvelines Autres Lieu Monument aux morts Adresse Place André Thome et Jacqueline Thome-Patenotre Ville Rambouillet lieuville Monument aux morts Rambouillet Departement Yvelines

Monument aux morts Rambouillet Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rambouillet/

Cérémonie d’installation de la nouvelle sous prefete de Rambouillet Monument aux morts 2022-02-21 was last modified: by Cérémonie d’installation de la nouvelle sous prefete de Rambouillet Monument aux morts Monument aux morts 21 février 2022 Monument aux morts Rambouillet Rambouillet

Rambouillet Yvelines