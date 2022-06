Cérémonie d’hommage Nistos Nistos Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Nistos

Cérémonie d’hommage Nistos, 9 juillet 2022, Nistos. Cérémonie d’hommage

Au cimetière du Pic du Douly NISTOS Nistos Hautes-Pyrénées NISTOS Au cimetière du Pic du Douly

2022-07-09 10:00:00 – 2022-07-09

NISTOS Au cimetière du Pic du Douly

Nistos

Hautes-Pyrénées Hommage aux aviateurs anglais et canadiens tombés sur le Pic du Douly en 1944. Modalités pratiques :

– Les porte-drapeaux sont les bienvenus.

– L’espace de stationnement étant limité sur la plateforme herbagée, privilégier le covoiturage.

Aussi, le parking de la salle du foyer des chasseurs de Nistos fera office d’aire de covoiturage afin que les véhicules montant vers la plateforme soient les plus remplis possible.

– L’accès au pic nécessite 25mn de marche, prévoir vêtements adaptés. NISTOS Au cimetière du Pic du Douly Nistos

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Nistos Other Lieu Nistos Adresse Nistos Hautes-Pyrénées NISTOS Au cimetière du Pic du Douly Ville Nistos lieuville NISTOS Au cimetière du Pic du Douly Nistos Departement Hautes-Pyrénées

Nistos Nistos Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nistos/

Cérémonie d’hommage Nistos 2022-07-09 was last modified: by Cérémonie d’hommage Nistos Nistos 9 juillet 2022 Au cimetière du Pic du Douly NISTOS Nistos Hautes-Pyrénées

Nistos Hautes-Pyrénées