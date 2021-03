Roubaix Monument aux morts Nord, Roubaix Cérémonie d’hommage Monument aux morts Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Cérémonie d’hommage Monument aux morts, 19 mars 2021-19 mars 2021, Roubaix. Cérémonie d’hommage

Monument aux morts, le vendredi 19 mars à 17:00

60e journée nationale du souvenir et de recueillement des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc

—————————————————————————————————————————————————–

en petit comité sur invitation

aux morts pour la France Monument aux morts Boulevard du général Leclerc, Roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-19T17:00:00 2021-03-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Monument aux morts Adresse Boulevard du général Leclerc, Roubaix Ville Roubaix