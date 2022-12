CÉRÉMONIE DES VOEUX Préfailles Préfailles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Préfailles

CÉRÉMONIE DES VOEUX Préfailles, 8 janvier 2023, Préfailles . CÉRÉMONIE DES VOEUX Espace Culturel Rue du Docteur Guépin Préfailles Loire-Atlantique Rue du Docteur Guépin Espace Culturel

2023-01-08 10:00:00 – 2023-01-08

Rue du Docteur Guépin Espace Culturel

Préfailles

Loire-Atlantique Les Préfaillaises et Préfaillais sont cordialement invités à participer à ce moment festif. Le Maire de Préfailles, Claude Caudal, et son Conseil Municipal vous convient à la cérémonie des voeux à la population ! Rue du Docteur Guépin Espace Culturel Préfailles

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Préfailles Autres Lieu Préfailles Adresse Préfailles Loire-Atlantique Rue du Docteur Guépin Espace Culturel Ville Préfailles lieuville Rue du Docteur Guépin Espace Culturel Préfailles Departement Loire-Atlantique

Préfailles Préfailles Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prefailles/

CÉRÉMONIE DES VOEUX Préfailles 2023-01-08 was last modified: by CÉRÉMONIE DES VOEUX Préfailles Préfailles 8 janvier 2023 Espace Culturel Rue du Docteur Guépin Préfailles Loire-Atlantique Loire-Atlantique Préfailles

Préfailles Loire-Atlantique