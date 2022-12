Cérémonie des voeux aux Andernosiens Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains OT Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Catégories d’évènement: Andernos-les-Bains

Gironde

Cérémonie des voeux aux Andernosiens Andernos-les-Bains, 8 janvier 2023, Andernos-les-Bains OT Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains. Cérémonie des voeux aux Andernosiens Avenue Jacques Rosazza Salle des Sports Jacques Rosazza Andernos-les-Bains Gironde Salle des Sports Jacques Rosazza Avenue Jacques Rosazza

2023-01-08 11:00:00 – 2023-01-08

Salle des Sports Jacques Rosazza Avenue Jacques Rosazza

Andernos-les-Bains

Gironde Andernos-les-Bains Cérémonie des voeux aux Andernosiens.

Suivie d’un apéritif ostréicole.

Ouverte à tous Cérémonie des voeux aux Andernosiens.

Suivie d’un apéritif ostréicole.

Ouverte à tous +33 5 57 76 11 00 Service communication de la ville d’Andernos

Salle des Sports Jacques Rosazza Avenue Jacques Rosazza Andernos-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-12-26 par OT Andernos-les-Bains

Détails Catégories d’évènement: Andernos-les-Bains, Gironde Autres Lieu Andernos-les-Bains Adresse Andernos-les-Bains Gironde OT Andernos-les-Bains Salle des Sports Jacques Rosazza Avenue Jacques Rosazza Ville Andernos-les-Bains OT Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains lieuville Salle des Sports Jacques Rosazza Avenue Jacques Rosazza Andernos-les-Bains Departement Gironde

Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains OT Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/andernos-les-bains-ot-andernos-les-bains-andernos-les-bains/

Cérémonie des voeux aux Andernosiens Andernos-les-Bains 2023-01-08 was last modified: by Cérémonie des voeux aux Andernosiens Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains 8 janvier 2023 Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains, Gironde Avenue Jacques Rosazza Salle des Sports Jacques Rosazza Andernos-les-Bains Gironde Gironde OT Andernos-les-Bains

Andernos-les-Bains OT Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Gironde