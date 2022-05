Cérémonie des Village Awards Le Village by CA Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le Village by CA Paris vous invite à la cinquième édition des Village Awards, en partenariat avec Les Echos Entrepreneurs et Alliancy, la grande soirée qui distingue les meilleures coopérations startups x grandes entreprises. Concours auquel tous les Village by CA participent et ouvert à toute la France, au Luxembourg et à l’Italie. Lors de cette cérémonie animée par Fabrice Marsella, CEO du Village by CA Paris, les meilleurs duos seront récompensés selon quatre grandes catégories : * la coopération startup x grand groupe la plus efficace * la coopération startup x grand groupe la plus inattendue * la mention spéciale du jury * et le prix du public (vote en direct pendant la cérémonie). A l’issue de cette cérémonie qui récompense les belles histoires de collaboration d’aujourd’hui, nous vous présenterons la nouvelle promotion du Village, qui écrira les belles histoires de collaboration de demain. La remise des prix sera suivie d’un cocktail. Distinction des 3 prix jury Un jury d’experts sélectionnera les duos finalistes, annoncés le 16 septembre, et révélera cinq duos gagnants lors de cette cérémonie. Le jury est composé de : * Yves Vilaginés, chef de service des Echos Entrepreneurs * Catherine Moal, rédactrice en chef d’Alliancy * Jacky Chang, fondateur de Paris Fashion Shops * Christophe Dandois, co-fondateur de Leocare * Marion Choppin, co-fondatrice de Listen Léon * et enfin Guillaume Clere, co-fondateur de Reverto et lauréat du prix “Coopération Inattendue” 2021 Qui seront les trois duos gagnants désignés par le jury, ainsi que l’unique gagnant sélectionné par le public, parmi les finalistes ?

Le Village by CA Paris organise la cinquième cérémonie des Village Awards le 30 juin 2022, en partenariat avec Les Echos Entrepreneurs et Alliancy.

