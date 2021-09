Paris Le Village by CA Paris Paris Cérémonie des Village Awards Le Village by CA Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cérémonie des Village Awards Le Village by CA Paris, 30 septembre 2021, Paris. Cérémonie des Village Awards

Le Village by CA Paris, le jeudi 30 septembre à 18:45

Le Village by CA Paris, accélérateur de startups qui accompagne les grands groupes/ETI vers le futur de leurs industries, organise la quatrième cérémonie des Village Awards le 30 septembre 2021 en partenariat avec Les Echos Entrepreneurs et Alliancy. Ce concours, qui soutient les coopérations entre startups et grands groupes, est ouvert à toute la France. Tous les Village by CA de région participent pour qualifier les meilleurs duos dans leur territoire. Lors de cette cérémonie animée par Fabrice Marsella, CEO du Village by CA Paris, cinq grandes catégories seront récompensées : • la coopération startup x grand groupe la plus efficace • la coopération startup x grand groupe la plus inattendue • la coopération startup x grand groupe responsable • la mention spéciale du jury • et le prix du public Cette année, 12 duos seront sélectionnés par le jury composé d’Yves Vilaginés, chef de service des Echos Entrepreneurs, Catherine Moal, rédactrice en chef d’Alliancy, Fanny Bouton, Startup Program Leader d’OVHcloud, Jacky Chang, fondateur de Paris Fashion Shops, Maud Funaro, Chief Transformation Officer de Printemps et enfin Anaïs Ryterband, co-fondatrice de Pandobac et grande gagnante du prix Coopération startup x grand groupe responsable 2020. La remise des prix sera suivie d’un cocktail et d’une surprise.

Gratuit sous inscription

A l’occasion de ses 7 ans, le Village by CA Paris est heureux de vous inviter à la cérémonie des Village Awards 2021 Le Village by CA Paris 55 Rue La Boétie 75008 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T18:45:00 2021-09-30T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Le Village by CA Paris Adresse 55 Rue La Boétie 75008 Paris Ville Paris lieuville Le Village by CA Paris Paris