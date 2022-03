Cérémonie des médaillés à l’occasion de la fête du travail Espace Concorde Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Cérémonie des médaillés à l’occasion de la fête du travail Espace Concorde, 1 mai 2022, Villeneuve-d'Ascq. Cérémonie des médaillés à l’occasion de la fête du travail

Espace Concorde, le dimanche 1 mai à 11:00

**Dimanche 1er mai 2022 à 11h, 120 personnes seront mises à l’honneur à l’Espace Concorde à l’occasion de la fête du travail.** Le maire remettra médailles et diplômes à 120 personnes, de l’échelon or (35 ans de travail) à celui d’argent (20 ans). **L’accueil se fera dès 10h.**

Entrée libre

Dimanche 1er mai 2022 à 11h, 120 personnes seront mises à l’honneur à l’Espace Concorde à l’occasion de la fête du travail. Espace Concorde 51 53 Chemins des Crieurs 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-01T11:00:00 2022-05-01T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Espace Concorde Adresse 51 53 Chemins des Crieurs 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Espace Concorde Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Espace Concorde Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Cérémonie des médaillés à l’occasion de la fête du travail Espace Concorde 2022-05-01 was last modified: by Cérémonie des médaillés à l’occasion de la fête du travail Espace Concorde Espace Concorde 1 mai 2022 Espace Concorde Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord