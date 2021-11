Joinville-le-Pont Hôtel de Ville Joinville-le-Pont, Val-de-Marne Cérémonie des jeunes diplômés Hôtel de Ville Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

Hôtel de Ville, le jeudi 25 novembre à 18:30

Olivier DOSNE Maire de Joinville-le-Pont, Conseiller régional d’Ile-de-France et le Conseil municipal vous convient à la cérémonie des jeunes diplômés, jeudi 25 novembre à 18h30, à l’Hôtel de Ville. Une invitation vous a été envoyée par courrier, veuillez confirmer votre présence au 01 49 76 60 13 ou par mail à [[relationspubliques@joinvillelepont.fr](mailto:relationspubliques@joinvillelepont.fr)](mailto:relationspubliques@joinvillelepont.fr) avant le 18 novembre.

Réservation obligatoire

Venez clôturer vos années de révisions en beauté ! Hôtel de Ville 23 rue de Paris, 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont Val-de-Marne

2021-11-25T18:30:00 2021-11-25T20:00:00

