Cérémonie des Apôtres Solliès-Ville, 24 décembre 2021, Solliès-Ville.

Cérémonie des Apôtres

Solliès-Ville, le vendredi 24 décembre à 17:00

**Cérémonie des Apôtres** **Lundi 24 décembre 2019** **départ de la mairie à 17h** Grâce au généreux legs des frères Maunier, fait le 18 septembre 1723 La veille de Noël, les autorités, les conseillers et tous les notables se réunissent à la mairie avec douze enfants (douze apôtres) choisis parmi la population la plus nécessiteuse. On leur donne 1 kilo de viande, deux pains, des figues et des noix. Au fil du temps des hors d’œuvre et des légumes compléteront cette obole. On distribue aussi à chacun une bougie blanche, symbole de lumière, de nativité. Aujourd’hui la cérémonie a lieu le 24 décembre à 17 h précises. Douze enfants sont choisis parmi les familles de Solliès-Ville. Revêtus d’aubes blanches, ils participent au défilé aux flambeaux. Les offrandes faites, à ces douze Apôtres, ont un peu changé mais ils ont toujours de quoi faire un très bon repas de Noël. Chacun se transmet une flamme, de bougie en bougie, écoute l’évocation des frères Maunier, et une baguette de pain est remise à chaque personne assistant à cette cérémonie. Contact : Musée du Vêtement Provençal 04.94.33.72.02

Entrée libre

Cérémonie des Apôtres

Solliès-Ville Solliès-Ville Solliès-Ville Var



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-24T17:00:00 2021-12-24T18:00:00