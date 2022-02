Cérémonie de remise du Prix 2022 de la Fondation pour Genève Victoria Hall Genève Catégorie d’évènement: Genève

Conférences **Peter Maurer** président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) **Bertrand Piccard** président de la Fondation Solar Impulse Témoignages d’acteurs du terrain Allocution **Ambassadeur Jürg Lauber** représentant permanent de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève Peter Maurer, président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), est le lauréat du Prix 2022 de la Fondation pour Genève. Le prix lui sera remis le lundi 21 mars 2022 à 18h30 au Victoria Hall au cours d’une cérémonie en présence des autorités fédérales et genevoises. Depuis 1976, le Prix de la Fondation pour Genève honore des Genevois·es d’origine ou d’adoption ainsi que des institutions qui participent au rayonnement de Genève en Suisse et dans le monde dans les domaines scientifiques, politiques, économiques, culturels ou humanitaires.

