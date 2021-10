Genève Palais Eynard - Hôtel municipal Genève Cérémonie de remise des prix du concours du «Mois du Goût» 2021 Palais Eynard – Hôtel municipal Genève Catégorie d’évènement: Genève

Cérémonie de remise des prix du concours du «Mois du Goût» 2021 Palais Eynard – Hôtel municipal, 13 octobre 2021, Genève. Cérémonie de remise des prix du concours du «Mois du Goût» 2021

Palais Eynard – Hôtel municipal, le mercredi 13 octobre à 18:00

Ne manquez pas la cérémonie de remise des prix du concours du [Mois du Goût 2021](http://www.ville-ge.ch/moisdugout/). Cette cérémonie est organisée dans le cadre du [Forum de l’alimentation durable](https://www.geneve.ch/fr/actualites/dossiers-information/automne-gout/forum-alimentation-durable). Six prix seront décernés aux restaurants les plus engagés du Mois du Goût. Palais Eynard – Hôtel municipal Rue de la Croix-Rouge 4, 1204 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-13T18:00:00 2021-10-13T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Palais Eynard - Hôtel municipal Adresse Rue de la Croix-Rouge 4, 1204 Genève Ville Genève lieuville Palais Eynard - Hôtel municipal Genève