CentraleSupélec, bâtiment Eiffel, salle VI118, le jeudi 18 novembre à 11:30

En raison de la pandémie de la Covid, les cérémonies concernent les départs en retraite depuis janvier 2020 à septembre 2021, la remise de Palmes des promotions du 14 juillet 2020 et du 14 juillet 2021. Sont décorés : * **Palmes de Chevalier** : Hichem Dammak, Liliane Lopes, Jean-Philippe Rey, Sihem Tebbani, Caroline Sbaizero, Véronique Rebolho, Didier Dumur * **Palmes d’Officier** : Marion Taupin et Lionel Gabet

Un moment de convivialité pour mettre à l'honneur enseignants-chercheurs, enseignants et personnels techniques

