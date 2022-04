Cérémonie de remise de l’Étendard place sainte Croix Orléans Catégories d’évènement: Loiret

**22 h** Cathédrale Sainte-Croix Remise de l’Étendard par Serge Grouard, Maire d’Orléans et Président d’Orléans Métropole, à Mgr Jacques Blaquart, Évêque d’Orléans, suivie du son et lumière sur la cathédrale. Avec la participation de la Musique municipale d’Orléans sous la direction de François Denais et Pascal Guénin-Vergracht,du Choeur orléanais constitué pour l’occasion, sous la direction de Cécile André, de Daphné Corregan et de Luc Arbogast, solistes.

gratuit

