Cérémonie de partage et de ravivage de la flamme de la nation Plougonvelin Plougonvelin Catégories d’évènement: Finistre

Plougonvelin

Cérémonie de partage et de ravivage de la flamme de la nation Plougonvelin, 5 novembre 2022, Plougonvelin. Cérémonie de partage et de ravivage de la flamme de la nation

Pointe Saint Mathieu Stèle du Souvenir Français Plougonvelin Finistre Stèle du Souvenir Français Pointe Saint Mathieu

2022-11-05 09:30:00 – 2022-11-05 11:45:00

Stèle du Souvenir Français Pointe Saint Mathieu

Plougonvelin

Finistre A la Pointe Saint-Mathieu.

9h45 : Défilé vers l’esplanade du « Souvenir Français ». 10h : Dépôt de gerbes au pied de la stèle.

Ravivage de la « Flamme de la Nation » « Aux morts ».

10h45 : Remise des lanternes avec la « Flamme de la Nation » aux jeunes des communes.

11h45 : Fin de la cérémonie. assauxmarins@orange.fr +33 2 98 38 07 79 http://www.memorial-national-des-marins.fr/ Stèle du Souvenir Français Pointe Saint Mathieu Plougonvelin

dernière mise à jour : 2022-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Finistre, Plougonvelin Autres Lieu Plougonvelin Adresse Plougonvelin Finistre Stèle du Souvenir Français Pointe Saint Mathieu Ville Plougonvelin lieuville Stèle du Souvenir Français Pointe Saint Mathieu Plougonvelin Departement Finistre

Plougonvelin Plougonvelin Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plougonvelin/

Cérémonie de partage et de ravivage de la flamme de la nation Plougonvelin 2022-11-05 was last modified: by Cérémonie de partage et de ravivage de la flamme de la nation Plougonvelin Plougonvelin 5 novembre 2022 Finistre Plougonvelin Pointe Saint Mathieu Stèle du Souvenir Français Plougonvelin Finistre

Plougonvelin Finistre