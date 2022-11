Cérémonie de Palmarès du Festival des 3 Continents 2022 Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Cérémonie de Palmarès du Festival des 3 Continents 2022 Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 27 novembre 2022, Nantes.

Horaire : 18:00

Gratuit : non 10€ Stereolux accueille le dimanche 27 novembre 2022, la Cérémonie de Palmarès de la 44e édition du Festival des 3 Continents pendant laquelle seront décernés les Prix aux lauréats de la Compétition internationale.Avant de révéler son Palmarès, le festival propose la projection en avant première des Bonnes Étoiles en présence du grand réalisateur japonais Hirokazu Kore-eda. Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

