Cérémonie de mise à l’honneur d’athlètes olympiques Ouistrehamais Place Albert Lemarignier Ouistreham, vendredi 5 avril 2024.

Une cérémonie spéciale dédiée à la reconnaissance des athlètes olympiques de Ouistreham. Dans une ambiance joyeuse imprégnée de fierté, la communauté célèbre les performances remarquables de ses héros sportifs. Les athlètes sont accueillis chaleureusement à leur arrivée dans la salle municipale, où des discours émouvants et des remises de récompenses marquent l’événement. Cette cérémonie renforce les liens au sein de la communauté et souligne l’importance du soutien mutuel dans la poursuite de l’excellence sportive.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 18:30:00

fin : 2024-04-05 20:30:00

Place Albert Lemarignier Grange aux Dimes

Ouistreham 14150 Calvados Normandie info@ville-ouistreham.fr

