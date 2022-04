Cérémonie de l’Anzac Day Cimetière Bois du Faisan Fromelles Catégories d’évènement: Fromelles

Cimetière Bois du Faisan, le samedi 23 avril à 10:00 Entrée libre

Participez à la cérémonie de l’Anzac Day, partez sur les traces de ces soldats australiens qui se sont battus aux côtés de nos poilus dans la tourmente que fut la Première Guerre Mondiale. Cimetière Bois du Faisan Fromelles Fromelles Nord

