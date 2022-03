Cérémonie de lancement du Mois de la Francophonie 2022 Salle Fleuve Jaune du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération Cotonou Catégorie d’évènement: Cotonou

Célébration de la Journée Internationale de la Francophonie : Le mois de la Francophonie officiellement lancé* Dans le cadre de la célébration le 20 mars, de la Journée Internationale de la Francophonie, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Monsieur Aurelien AGBENONCI a procédé, vendredi 18 mars 2022, au lancement officiel du Mois de la Francophonie. Depuis quelques années, la Journée Internationale de la Francophonie est célébrée au Bénin sous forme du mois de la Francophonie. Dans ce cadre, l’édition 2022 a inscrit à son agenda, une journée porte ouverte sur les opportunités de la Francophonie ainsi qu’une série de manifestations scientifiques, culturelles et sportives. Lesdites manifestations se dérouleront dans les villes de Porto-Novo, de Cotonou, de Parakou, de Natitingou, d’Abomey-Calavi et de Klouékanmè. * [Téléchargez le programme](https://openagenda.com/home/inbox/download-attachment?filename=conv.33045d7ec63943a497edda95147a0638.msg.94577-0.pdf&id=8164) du mois de la Francophonie au Bénin *Retrouvez l'[article intégral](https://www.gouv.bj/actualite/1719/) sur le site du Gouvernement Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération a procédé, le vendredi 18 mars 2022, au lancement des activités du Mois de la Francophonie édition 2022. Salle Fleuve Jaune du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération Commune de Cotonou, Quartier Cadjèhoun; Route de l’Aéroport; 01 BP: 318 Cotonou; Département du Littoral Cotonou Tokplégbé

