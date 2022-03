Cérémonie de la nouvelle inscription « Belfort 1870-1871 » au drapeau du 35e RI Belfort, 8 mars 2022, Belfort.

Cérémonie de la nouvelle inscription « Belfort 1870-1871 » au drapeau du 35e RI Belfort

2022-03-08 10:30:00 – 2022-03-08 12:00:00

Belfort Territoire-de-Belfort Belfort Territoire de Belfort

• Bref rappel historique :

Le siège de Belfort, qui s’est déroulé de novembre 1870 à février 1871, a vu le 35 s’illustrer dans les combats les plus durs face à la Prusse. A la suite de négociations entre les deux pays et après 103 jours de siège et 73 jours de bombardement, le 35 quitte Belfort la tête haute et en armes, le 18 février 1871.

• Inscription au drapeau :

Chaque régiment possède son propre drapeau sur lequel est inscrit la ou les batailles durant lesquelles ce régiment s’est particulièrement illustré. Témoin historique et symbole de la personnalité morale de l’unité qu’il représente, il permet de commémorer les morts pour la France et les faits d’armes emblématiques de cette unité, contribuant ainsi au devoir de mémoire.

Le drapeau du 35e RI comporte désormais 11 inscriptions : Wagram 1809, La Moskova 1812, Alger 1830, Sébastopol 1855, Belfort 1870-1871, Alsace-L ’Ourcq 1914, Champagne 1915, Verdun 1916, Reims 1918, Résistance Bourgogne 1944, Afrique du Nord 1952-1962.

Une nouvelle inscription étant un processus assez long et complexe, il s’agit d’un évènement exceptionnel. Raison pour laquelle cette cérémonie se tiendra avec la présence de plusieurs hautes autorités civiles et militaires.

dernière mise à jour : 2022-03-03 par