Cérémonie de la Fête Nationale Biscarrosse, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Biscarrosse.

Cérémonie de la Fête Nationale 2021-07-14 – 2021-07-14 Place Marsan 149 Avenue du 14 Juillet

Biscarrosse Landes

Déroulé de la cérémonie :

10:40 – Rassemblement des autorités, des porte drapeaux et des Anciens Combattants – Devant la Mairie

10:50 – Départ en cortège vers la Place Marsan des porte drapeaux et des présidents des associations patriotiques

10:55 – Honneur à l’étendard

11:00 – Arrivée des autorités sur la Place Marsan début de la cérémonie

11:10 – Remise des décorations

11:20 – Défilé à pied et motorisé

12:00 – Vin d’honneur* sur le parvis

(*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération)

Déroulé de la cérémonie :

10:40 – Rassemblement des autorités, des porte drapeaux et des Anciens Combattants – Devant la Mairie

10:50 – Départ en cortège vers la Place Marsan des porte drapeaux et des présidents des associations patriotiques

10:55 – Honneur à l’étendard

11:00 – Arrivée des autorités sur la Place Marsan début de la cérémonie

11:10 – Remise des décorations

11:20 – Défilé à pied et motorisé

12:00 – Vin d’honneur* sur le parvis

(*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération)

+33 5 58 83 40 40

Déroulé de la cérémonie :

10:40 – Rassemblement des autorités, des porte drapeaux et des Anciens Combattants – Devant la Mairie

10:50 – Départ en cortège vers la Place Marsan des porte drapeaux et des présidents des associations patriotiques

10:55 – Honneur à l’étendard

11:00 – Arrivée des autorités sur la Place Marsan début de la cérémonie

11:10 – Remise des décorations

11:20 – Défilé à pied et motorisé

12:00 – Vin d’honneur* sur le parvis

(*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération)

PX HERE

dernière mise à jour : 2021-07-05 par