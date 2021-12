Veules-les-Roses Veules-les-Roses Seine-Maritime, Veules-les-Roses Cérémonie de commémoration Veules-les-Roses Veules-les-Roses Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Veules-les-Roses

Cérémonie de commémoration Veules-les-Roses, 8 mai 2022, Veules-les-Roses. Cérémonie de commémoration Veules-les-Roses

2022-05-08 – 2022-05-08

Veules-les-Roses Seine-Maritime 77ème Anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945 77ème Anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945 mairie@veules-les-roses.fr +33 2 35 97 64 11 77ème Anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945 Veules-les-Roses

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Veules-les-Roses Autres Lieu Veules-les-Roses Adresse Ville Veules-les-Roses lieuville Veules-les-Roses