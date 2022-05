CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION Hettange-Grande Hettange-Grande Catégories d’évènement: HETTANGE GRANDE

Moselle

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION Hettange-Grande, 8 mai 2022, Hettange-Grande. CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION Place Mathias Loes Monument aux morts Hettange-Grande

2022-05-08 10:30:00 10:30:00 – 2022-05-08 Place Mathias Loes Monument aux morts

Hettange-Grande Moselle Hettange-Grande Pour commémorer la victoire de 1945, une cérémonie de dépôt de gerbes aura lieu aux monuments aux morts. accueil@ville-hettange-grande.com +33 3 82 53 10 02 https://www.ville-hettange-grande.com/ Place Mathias Loes Monument aux morts Hettange-Grande

dernière mise à jour : 2022-05-04 par OT CATTENOM ET ENVIRONS

Détails Catégories d’évènement: HETTANGE GRANDE, Moselle Autres Lieu Hettange-Grande Adresse Place Mathias Loes Monument aux morts Ville Hettange-Grande lieuville Place Mathias Loes Monument aux morts Hettange-Grande Departement Moselle

Hettange-Grande Hettange-Grande Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hettange-grande/

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION Hettange-Grande 2022-05-08 was last modified: by CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION Hettange-Grande Hettange-Grande 8 mai 2022 Hettange-Grande Moselle

Hettange-Grande Moselle