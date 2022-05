Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 Monument aux Morts Ramonville-St-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 Monument aux Morts, 8 mai 2022, Ramonville-St-Agne. Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945

Monument aux Morts, le dimanche 8 mai à 11:30

Le 8 mai, nous commémorons la victoire des forces alliées sur l’Allemagne nazie, survenue le 8 mai 1945. Ce jour-là, la capitulation de l’armée allemande, marquant de fait la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, était signée à Berlin par le représentant du Reich, en présence des Alliés. Au programme de la cérémonie commémorative : · 11h30 : dépôt de gerbes et allocutions devant le monument aux Morts. · 12h : dépôt de gerbes devant la stèle des Résistants, av. de Suisse. · 12h30 : réception à la mairie, salle du conseil (pl. Charles-de-Gaulle).

