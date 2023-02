Cérémonie de commémoration du 19 mars 1962, 19 février 2023, Salles .

Cérémonie de commémoration du 19 mars 1962

Place de la Mairie Salles Gironde

2023-02-19 – 2023-02-19

Salles

Gironde

À l’occasion de la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, une cérémonie commémorative est organisée sur la commune de Salles, le dimanche 19 mars 2023 à 11h sur la place de la mairie.

Salles

