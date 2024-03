Cérémonie de commémoration du 19 mars 1962 Mairie et Monument aux Morts Castelnau d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds, samedi 16 mars 2024.

Cérémonie de commémoration du 19 mars 1962 Journée nationale du souvenir et du recueillement Samedi 16 mars, 09h45 Mairie et Monument aux Morts Castelnau d’Estrétefonds

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T09:45:00+01:00 – 2024-03-16T10:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T09:45:00+01:00 – 2024-03-16T10:30:00+01:00

Madame la Maire Sandrine Sigal, le conseil municipal et les membres de la Fnaca de la section de Castelnau d’Estrétefonds vous invitent à la cérémonie de commémoration du 19-Mars 1962,

samedi 16 mars à 9h45 sur le parvis des Citoyens puis au monument aux Morts.

Commémoration de la journée nationale du souvenir et du recueillement, à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

Mairie et Monument aux Morts Castelnau d’Estrétefonds Parvis des citoyens 31620 Castelnau Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie