CEREMONIE DE COMMEMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI Wimereux Wimereux Catégorie d’évènement: Wimereux

CEREMONIE DE COMMEMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI Wimereux, 8 mai 2022, Wimereux. CEREMONIE DE COMMEMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI Monument aux Morts

Quai Giard Wimereux

2022-05-08 – 2022-05-08

Monument aux Morts

Quai Giard Wimereux Pas-de-Calais Wimereux le 8 mai à 11 h 30

Dépôt de gerbe au Monument aux Morts et la remise de distinction de « Maire Honoraire » à Monsieur Jacques BRESSON +33 3 21 87 47 60 https://www.ville-wimereux.fr/ le 8 mai à 11 h 30

Dépôt de gerbe au Monument aux Morts et la remise de distinction de « Maire Honoraire » à Monsieur Jacques BRESSON Monument aux Morts

Quai Giard Wimereux

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégorie d’évènement: Wimereux Autres Lieu Wimereux Adresse Monument aux Morts Quai Giard Ville Wimereux lieuville Monument aux Morts Quai Giard Wimereux

Wimereux Wimereux https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wimereux/

CEREMONIE DE COMMEMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI Wimereux 2022-05-08 was last modified: by CEREMONIE DE COMMEMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI Wimereux Wimereux 8 mai 2022

Wimereux