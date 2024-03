Cérémonie de clôture du mois de la Francophonie 2024 Club diplomatique Le Caire, mercredi 20 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T20:00:00+01:00 – 2024-03-20T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-20T20:00:00+01:00 – 2024-03-20T22:00:00+01:00

Le 20 mars, le Groupe des Ambassadeurs Francophones du Caire se réunit au club diplomatique pour la cérémonie de clôture du mois de la Francophonie 2024.

La soirée est rythmée par les prises de paroles des représentations suivantes:

Egypte – Nadine Mourad, chargée des Affaires Francophones au ministère égyptien des Affaires Etrangères

Egypte – Fatma Ezzahra Etman, représentante et conseillère personnelle du président de la république arabe d’Egypte au conseil permanent de la Francophonie

France – Eric Chevallier, ambassadeur de France et président du GAF

OIF – Levon Amirjanyan, du bureau Moyen-Orient, représenté par Racha Ramadan

Université Senghor – Hany Helal, président de l’université.

S’en suit un récital offert par l’ambassade de Grèce en Egypte et interprété par la cantatrice Marilena Roussoglou

Club diplomatique 12 abd al salam aref st Le Caire 11519 Bab al Luq Caire