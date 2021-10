Paris Bercy Paris Cérémonie d’accueil des nouveaux cadres supérieurs des ministères économiques et financiers, avec Olivier Dussopt Bercy Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cérémonie d’accueil des nouveaux cadres supérieurs des ministères économiques et financiers, avec Olivier Dussopt Bercy, 18 octobre 2021, Paris. Cérémonie d’accueil des nouveaux cadres supérieurs des ministères économiques et financiers, avec Olivier Dussopt

Bercy, le lundi 18 octobre à 08:30

Cérémonie d’accueil des nouveaux cadres supérieurs des ministères économiques et financiers, avec Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes publics Agnès Pannier-Runacher Bercy 139 rue de Bercy Paris Paris 12e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-18T08:30:00 2021-10-18T09:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Bercy Adresse 139 rue de Bercy Ville Paris lieuville Bercy Paris