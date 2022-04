Cérémonie commémorative officielle du 107ème anniversaire du génocide des Arméniens Katchkar de Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Katchkar de Martigues, le samedi 23 avril à 11:00

Gaby Charroux, maire de Martigues, le conseil municipal et les membres de la Communauté Franco-Arménienne du pays de Martigues, ont le plaisir de vous convier à la cérémonie commémorative officielle du 107ème anniversaire du génocide des Arméniens le samedi 23 avril 2022 à 11h au Katchkar de Martigues, Jardin Lapidaire, avenue Félix Ziem. La cérémonie commémorative officielle du 107ème anniversaire du génocide des Arméniens se déroulera le samedi 23 avril à 11h. Katchkar de Martigues avenue félix ziem Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T11:00:00 2022-04-23T12:00:00

