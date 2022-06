Cérémonie commémorative du 82è anniversaire du vote du 10 juillet 1940 Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

Cérémonie commémorative du 82è anniversaire du vote du 10 juillet 1940 Vichy, 10 juillet 2022, Vichy. Cérémonie commémorative du 82è anniversaire du vote du 10 juillet 1940

5 rue du Casino Parvis Simone Veil, Palais des congrès Vichy Allier Parvis Simone Veil, Palais des congrès 5 rue du Casino

2022-07-10 10:30:00 10:30:00 – 2022-07-10

Parvis Simone Veil, Palais des congrès 5 rue du Casino

Vichy

Allier Comme chaque année, la Ville de Vichy honore les 80 parlementaires qui ont dit

« NON » au vote de la loi constitutionnelle qui conduira à attribuer les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain, le 10 juillet 1940. Parvis Simone Veil, Palais des congrès 5 rue du Casino Vichy

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Vichy Autres Lieu Vichy Adresse Vichy Allier Parvis Simone Veil, Palais des congrès 5 rue du Casino Ville Vichy lieuville Parvis Simone Veil, Palais des congrès 5 rue du Casino Vichy Departement Allier

Vichy Vichy Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vichy/

Cérémonie commémorative du 82è anniversaire du vote du 10 juillet 1940 Vichy 2022-07-10 was last modified: by Cérémonie commémorative du 82è anniversaire du vote du 10 juillet 1940 Vichy Vichy 10 juillet 2022 5 rue du Casino Parvis Simone Veil, Palais des congrès Vichy Allier

Vichy Allier