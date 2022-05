CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 8 MAI 1945 Étaples Étaples Catégorie d’évènement: Étaples

Par le service protocole Dimanche 8 mai 10 h 30 : Formation du cortège à l'entrée du Cimetière Britannique 10 h 45 : Dépôt de Gerbes au Monument Britannique 11 h 00 : Formation du Cortège à l'entrée du cimetière civil puis dépôt de Gerbe au Monuments aux Morts Allocution de Monsieur le Maire Lacher de pigeons Réception Mairie : 11 h 30 / 12 h Renseignements : service protocole 03 21 89 62 58

