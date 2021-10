Cenon Cimetière Saint Paul Cenon, Gironde Cérémonie commémorative du 1er Novembre Cimetière Saint Paul Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Cérémonie commémorative du 1er Novembre Cimetière Saint Paul, 1 novembre 2021, Cenon. Cérémonie commémorative du 1er Novembre

Cimetière Saint Paul, le lundi 1 novembre à 10:00

### Déroulé * **10h** Rassemblement et cérémonie au cimetière St-Paul * **10h40** Rassemblement et cérémonie au cimetière St-Romain Dépôt de gerbes sur le mémorial des soldats morts pour la France

Entrée libre

A l’occasion de la Journée Nationale du Souvenir français, une cérémonie commémorative est organisée en hommage aux Morts pour la France. Cimetière Saint Paul chemin d’artigues 33150 Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-01T10:00:00 2021-11-01T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Cimetière Saint Paul Adresse chemin d'artigues 33150 Cenon Ville Cenon lieuville Cimetière Saint Paul Cenon