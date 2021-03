Cérémonie commémorative du 19 mars 1962 à huis clos Ramonville, 19 mars 2021-19 mars 2021, Ramonville-Saint-Agne.

Ramonville, le vendredi 19 mars à 09:00

La cérémonie du souvenir et de reccueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunie et au Maroc se déroulera vendredi 19 mars mais **ne sera pas ouverte au public.**

**QUE COMMÉMORE-T-ON LE 19 MARS ?**

La loi du 6 décembre 2012 a institué le 19 mars comme journée nationale. Cette journée permet de commémorer les accords d’Évian signés la veille entre le gouvernement français et le gouvernement provisoire de la République algérienne, de rassembler et rendre hommage à toutes les victimes civiles et militaires tombées durant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.

La situation sanitaire actuelle ne permet pas d’accueillir le public.

