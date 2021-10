Cenon Cimetière Saint Romain Cenon, Gironde Cérémonie commémorative du 11 Novembre Cimetière Saint Romain Cenon Catégories d’évènement: Cenon

le jeudi 11 novembre à 10:00

### Déroulé * **10h** Rassemblement au cimetière St-Romain & dépôt de gerbes sur le Mémorial des soldats morts pour la France * **10h20** Rassemblement au parc de la mairie & dépôt de bouquets à la stèle de la Déportation et de la Résistance * **10h30** Formation du cortège et départ du défilé * **10h45** Dépôt de gerbes au Monument aux Morts Lecture des messages Lâcher de pigeons par la société colombophile de Cenon * **11h** Discours & Vin d’honneur à l’Espace Simone Signoret

Tout public

En souvenir du 103ème anniversaire de la victoire de la Grande Guerre de 1914-1918, une cérémonie commémorative est organisée. Cimetière Saint Romain 20 rue Maréchal Galliéni 33150 Cenon Cenon Gironde

2021-11-11T10:00:00 2021-11-11T12:00:00

