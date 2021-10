Carbon-Blanc Monument aux Morts Carbon-Blanc, Gironde Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 Monument aux Morts Carbon-Blanc Catégories d’évènement: Carbon-Blanc

La cérémonie du 11 novembre 1918 se déroulera le jeudi 11 novembre à 11h30 au monument aux Morts et sera suivie d’un vin d’honneur à l’hôtel de ville. Des élèves du collège et des deux écoles élémentaires viendront chanter la Marseillaise et lire des textes. Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 Monument aux Morts Carbon Blanc Carbon-Blanc Gironde

