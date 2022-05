Cérémonie commémorative du 107ème anniversaire du Génocide Arménien Monument de l’amitié Franco-Arménienne Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Monument de l'amitié Franco-Arménienne, le dimanche 1 mai à 10:00

Participez à la cérémonie commémorative du 107 ème anniversaire du Génocide Arménien : – 10h : Messes de Requiem dans les Eglises Apostolique et Evangélique – 12h : Rassemblement devant l’Eglise Apostolique 6 avenue Bourgain puis départ en cortège pour le monument aux Morts avec un arrêt devant l’Eglise Evangélique 28 avenue Bourgain. – 12h30 Cérémonie du Souvenir au Monument de l’amitié Franco-Arménienne 45 rue de la Défense. Cérémonie de commémoration Monument de l’amitié Franco-Arménienne 45 rue de la Défense 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Les Hauts d’Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine

2022-05-01T10:00:00 2022-05-01T13:30:00

