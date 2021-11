Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours Indre-et-Loire, Joué-lès-Tours Cérémonie commémorative de l’armistice de 1918 Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Joué-lès-Tours

Cérémonie commémorative de l’armistice de 1918 Joué-lès-Tours, 11 novembre 2021, Joué-lès-Tours. Cérémonie commémorative de l’armistice de 1918 Joué-lès-Tours

2021-11-11 10:00:00 – 2021-11-11

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire Frédéric AUGIS, Maire de Joué-lès-Tours, Président Tours Métropole Val de Loire et l’ensemble du Conseil Municipal, ont l’honneur de vous convier à la célébration de la Cérémonie commémorative de l’Armistice de 1918.

Programme

10h15 : Rassemblement devant le cimetière de Joué-lès-Tours

10h45 : Rassemblement sur la place François-Mitterrand

A l’issue de la cérémonie, un verre de l’amitié sera offert au premier étage du Hall de l’Hôtel de Ville (accès Parvis Raymond Lory, avec contrôle de Pass sanitaire) Frédéric AUGIS, Maire de Joué-lès-Tours, Président Tours Métropole Val de Loire et l’ensemble du Conseil Municipal, ont l’honneur de vous convier à la célébration de la Cérémonie commémorative de l’Armistice de 1918. s.lavillatte@jouelestours.fr +33 2 47 39 70 00 Frédéric AUGIS, Maire de Joué-lès-Tours, Président Tours Métropole Val de Loire et l’ensemble du Conseil Municipal, ont l’honneur de vous convier à la célébration de la Cérémonie commémorative de l’Armistice de 1918.

Programme

10h15 : Rassemblement devant le cimetière de Joué-lès-Tours

10h45 : Rassemblement sur la place François-Mitterrand

A l’issue de la cérémonie, un verre de l’amitié sera offert au premier étage du Hall de l’Hôtel de Ville (accès Parvis Raymond Lory, avec contrôle de Pass sanitaire) Ville de Joué-lès-Tours

Joué-lès-Tours

dernière mise à jour : 2021-11-05 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Joué-lès-Tours Autres Lieu Joué-lès-Tours Adresse Ville Joué-lès-Tours lieuville Joué-lès-Tours